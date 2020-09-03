رياضة | مواجهات الأهلي ضد وادي دجلة: تفوق أحمر كاسح وذكري حزينة أمام مدرب الزمالك (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مواجهات الأهلي ضد وادي دجلة: تفوق أحمر كاسح وذكري حزينة أمام مدرب الزمالك (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد فريق وادي دجلة مساء الجمعة 4 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 – 2020.

يعتلي النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة من 23 مباراة (20 انتصار – 2 تعادل – 1 هزيمة)، بينما يحتل فريق وادي دجلة المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة (6 انتصارات – 8 تعادلات – 9 هزائم).

تاريخ مواجهات الأهلي ضد وادي دجلة

- تحمل مواجهة الغد رقم 17 في تاريخ مواجهات الأهلي ضد وادي دجلة، حيث سبق وتقابل الفريقين في 16 مواجهة رسمية (15 بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر)، فاز المارد الأحمر في 12 مباراة، مقابل انتصار وحيد للفريق الدجلاوي، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما (2 سلبي – 1 إيجابي).

- سجل لاعبو الأهلي 23 هدفًا في شباك فريق وادي دجلة خلال مواجهات الفريقين السابقة، بينما استقبلت الشباك الحمراء 7 أهداف فقط.

- أول مواجهة جمعت الأهلي مع وادي دجلة كانت بتاريخ 23 سبتمبر 2010 بالجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2010 – 2011 وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله اللاعب (حسام غالي).

- يتقاسم الخماسي صالح جمعة ووليد أزارو وعمرو جمال ورمضان صبحي وعماد متعب لاعبو الأحمر قائمة هدافي مواجهات الأهلي ووادي دجلة وسجل كل منهما هدفين، ولن يتواجد أي منهم في مباراة الغد أمام الفريق الدجلاوي.

- سجل 6 محترفين أجانب 7 أهداف خلال مواجهات الأهلي ضد وادي دجلة، حيث سجل للأحمر (وليد أزارو "هدفين" – على معلول – دومينيك دا سيلفا)، بينما سجل لدجلة (ستانلي – جونيور مابوكو – عبد الفتاح الأغا).

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- أكبر انتصار حققه الأهلي على وادي دجلة كان بنتيجة 4 – 1 في ربع نهائي كأس مصر عام 2017، و 3 – 0 في لقاء الجولة السابعة من الدوري الممتاز بالموسم الحالي.

- الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك الحالي كان صاحب الإنتصار الوحيد لوادي دجلة على الأهلي في الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز موسم 2015 – 2016، وقاد دجلة للفوز بهدف دون رد سجله (جونيور مابوكو).

- تقابل الفريقين في 8 مباريات بعد انتصار وادي دجلة الوحيد والأخير على الأهلي عام 2015، فاز المارد الأحمر في 7 مباريات منها وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة، ويتطلع الفريق الأهلاوي لمواصلة تفوقه على دجلة في لقاء الغد بالدوري الممتاز.

- جمعت الأهلي ووادي دجلة مباراتين سابقتين في شهر "سبتمبر"، الأولي كانت في 23 سبتمبر 2010 وفاز المارد الأحمر 1-0، أما الثانية كانت في 28 من الشهر نفسه عام 2016 وفاز الأهلي أيضًا بنتيجة 2 – 1.

- خرج النادي الأهلي بشباك نظيفة في 9 مباريات أمام فريق وادي دجلة، مقابل 3 مباريات فقط للفريق الدجلاوي.

- استطاع النادي الأهلي تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا على وادي دجلة في 4 مواسم (2010/2011، 2012/2013، 2016 / 2017، 2018 / 2019)، ويمكنه تحقيق ذلك الإنجاز للمرة الخامسة هذا الموسم بعد فوزه في لقاء الدور الأول بثلاثية نظيفة.

- النتيجة الأكثر تكرارً في مواجهات الأهلي ضد وادي دجلة هي (1/0) وتكررت في 7 مواجهات بين الفريقين (6 مباريات للأحمر – 1 مباراة لدجلة).

- آخر مواجهة جمعت الأهلي ضد وادي دجلة كانت في 11 ديسمبر 2019، وفاز بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020، وسجل الأهداف (رمضان صبحي – وليد أزارو – أحمد الشيخ).