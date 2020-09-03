رياضة | ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يدرس فكرة الاستمرار في صفوف برشلونة في الموسم المقبل.

وأكدت شبكة TyC Sports الأرجنتينية أنه هناك فرصة كبيرة لاستمرار ميسي مع الفريق الكتالوني وأنه من المتوقع أن يتخذ قراره قريبًا بشأن هذا الأمر.

وأفادت الشبكة الأرجنتينية بأن ميسي يدرس فكرة الاستمرار مع البرسا حتى نهاية الموسم المقبل ثم يرحل بعدها من الباب الكبير وبطريقة تليق بتاريخه مع النادي.

وأشارت الشبكة الأرجنتينية إلى أن خورخي والد ووكيل أعمال البرغوث الأرجنتيني كان قد اجتمع مؤخرًا مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني لكن دون التوصل لأي إتفاق.