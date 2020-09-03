شكرا لقرائتكم خبر عن في أول رد رسمي لـ«كهربا»: أنا ابن للأهلي وواحد من جمهوره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم جناح النادي الأهلي، محمود عبدالمنعم كهربا، اعتذارا رسميا إلى زملائه بالفريق، كما خص محمد الشناوي والجهاز الفني بالاعتذار. وقال كهربا، في فيديو بثته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: «أنا متقبل العقوبة وأعتذر للشناوي أخويا الكبير والجهاز الفني بالكامل، انا ابن من أبناء النادي وتحت أمره في أي وقت». وأضاف كهربا: «أنا واحد من الجمهور وإن شاء الله نقدر نفرح الجماهير الماتشات الجاية ونحقق بطولة إفريقيا والدوري». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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