شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد يرحب بالزمالك في الدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بمسؤولي الزمالك في ملعب الدفاع الجوي قبل مباراة الفريقين.

ونزل المدير التنفيذي، بصحبة هاني سعيد، المدير الرياضي، وعمرو بسيوني، مدير التعاقدات، لأرض الملعب، ورحبوا بمسؤولي الزمالك، أمير مرتضى منصور، مدير الفريق، وجهاز فريق الكرة.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز بالدفاع الجوي في الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.