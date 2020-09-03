شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: اعتذار كهربا دليل على التوبة النصوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى على أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" مع القلعة الحمراء بعد خناقته مع زميله محمد الشناوي حارس الفريق والتي غٌرم على إثرها مبلغ مليون جنيه، قائلا "اعتذار كهربا دليل على التوبة النصوحة".

قال القيعى في تصريحات لقناة الأهلى:" لا يمكن أن تكون عقوبة كهربا دون الاتفاق مع الإدارة نظرا لضخامتها خاصة أنها تذكرنى بموقف الخطيب مع عبد الله السعيد عندما أصر على الإعلان عنها".

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تابع مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى:"لماذا المشاكل في هذا التوقيت واصطياد الأخطاء خاصة أننا مقبلين على تحديات قوية في أفريقيا ربنا يستر عليه".

وطالب مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى جماهير القلعة الحمراء بدعم فريقهم وتوفير الكلام مؤكدا أن الصمت هو الأفضل في الفترة الحالية.