شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الكرات المرتدة والثابتة سلاح الزمالك للفوز على بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن سلاح الزمالك فى مواجهة بيراميدز مساء اليوم في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز،الكرات المرتدة والكرات الثابتة حيث سيعتمد عليها الابض بشكل كبير للبفوز فى القمة الكروية بقطع الكرات المرتدة وسرعة تميرها الى الامام وكذلك اجادة لعب الكرات الثابتة للاستفادة منها ف تسجيل الاهداف.

وأضاف فى الاستديو التحليلي لقناة نادي الزمالك انه يتوقع مباراة هجومية من الفريقين في ظل وجود لاعبين على أعلى مستوى في صفوف الفريقين، مضيفا أن مباراة الزمالك امام بيراميدز مساء اليوم في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ستكون قوية بين الفريقين مضيفا أن الفريق الأبيض حظوظه أفضل للفوز في ظل ثبات تشكيل الفريق وهو ما يودي إلى استقرار في طريقة اللعب، كما أن البدلاء لديهم نفس الفكر ونفس الروح في المباريات.

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ويري جعفر أن زيزو لا بد أن يلتزم بمكانه في وسط الملعب دون زيادة فى الخط الهجومى وعليه عامل كبير فى بناء الخطة ولا بد من الضغط على لاعبى بيراميدز المهارين لسرعة اختطاف الكرة وامتلاك الزمالك للكرة وعلى زيزو أن يعوض غاب طارق فى خطف الكرة وتمريرها بسرعة على زملائه.

وأكد جعفر أن الزمالك يفتقد العقل المفكر اليوم، ولا بد من الحفاظ على الثلاثي المفكر ساسي ، وبن شرقي وأوباما ، مضيفا أن الأطراف ستكون بمثابة مشكلة تواجه الزمالك بسبب تقدم عبد الله جمعة وأحمد عيد إلى الإمام فى الجانب الهجومي مضيفا أن تراورى سيمثل مشاكل كبيرة لدفاعات الزمالك