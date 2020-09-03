شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: بيراميدز سيعتمد على سرعات المهاجمين خلف مدافعين الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن الغيابات لن تؤثر على الفريق الأبيض في مباراة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز وأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك لديه القدرة على تعويض الغيابات أمام بيراميدز فى مباراة الليلة بنفس اللاعبين على قدر المستوي والاداء.

وأضاف فى الاستديو التحليلي لقناة نادى الزمالك أن مباراة اليوم ستكون مفتوحة وكبيرة وفرصة الزمالك اكبر فى المكسب ، مضيفا ان الأقرب أن يكون فرجانى ساسي ثابت فى وسط الملعب لغياب طارق حامد مؤكدا على أن بدلاء الزمالك على أفضل مستوى موضحا أن غياب طارق حامد لاعب الوسط مؤثر ولكن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين.

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وقال يوسف أن بيراميدز سيغلق الجبهات اليمنى واليسري وسيميل الى الدفاع أكثر ويلتزم بالنواحى الدفاعية، مضيفا أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق سبق ولعب في مركز لاعب الوسط المدافع من قبل وقادر على تعويض غياب طارق حامد.

وأكد اسماعيل أن بيراميدز سيعتمد على سرعات المهاجمين والأجنحة خلف مدافعين الزمالك وبخاصة ايريك تزاوري ومحمد فاروق وإبراهيم عادل مؤكدا انا لاطراف ستحسم مواجهة اليوم