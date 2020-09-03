شكرا لقرائتكم جهاد جريشة حكماً لمواجهة الأهلى ووداى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد و عزب حجاج على إختيار الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي و وادي دجلة المقرر لها الثامنة مساء غداً في الجولة الـ24 للدوري الممتاز ، ويعاونه كلاً من سامي هلهل و محمود أبو الرجال و محمد حسن حكم رابع.

وعقد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي ، اجتماعًا مع مساعده توماس بينكيل مخطط الاحمال البدنية وايضا محمد النجار اخصائي التأهيل بالجهاز الفني من اجل وضع برنامج تأهيل لتجهيز صالح جمعة وتأهيله بدنياً ومساعدته على استعادة وزنه المثالي ولياقته ليكون جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل جيد.

من ناحية أخرى، تراجع السويسري رينيه فايلر عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق منها التدعيمات خلال ميركاتو الصيف المقبل، وقرر إجراء عدة تعديلات على الصفقات والمراكز التى تحتاج تدعيم الموسم المقبل، ورغم أن فايلر كان قد طلب تدعيم الفريق بصفقتين فقط إلا أنه بدأ يُعيد الحسابات بشن تدعيمات أخرى في الفريق بما يحافظ على توازنه ويُعالج الخلل الفني في بعض المراكز وهو ما كشفت عن مباريات الأهلى الماضية محلياً لاسيما في ظل رحيل أكثر من لاعب أمثال أحمد فتحي ورمضان صبحى وشريف إكرامى وحسام عاشور.

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يتدرب صالح جمعة لاعب وسط الأهلي في الجيم على هامش مران الفريق اليوم الخميس بعد استبعاده من مواجهة وادي دجلة المقرر اقامتها غداً، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، برنامجًا تأهيليًا خاصا لتجهيز صالح من أجل إنقاص وزنه وإعداده بدنيًا بشكل جيد للمرحلة المقبلة، بعدما تلاحظ أن وزن اللاعب مازال زائداً عن الوزن المثالى،.

وشارك صالح جمعة فى الدقيقة 83 من مباراة الأهلي والمصري السبت الماضي التي فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، ولكن تلاحظ أن وزنه لم يصل بعد للحد المثالى بشكل جعل المدير الفني يستقر على استبعاد اللاعب من قائمة الأهلي لمباراة وادى دجلة المقرر لها الثامنة مساء غد، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 للدوري الممتاز.