ضم ديانج واستبعاد صالح.. «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة دجلة

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة، المقررة غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين، من بطولة الدوري الممتاز، التي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

وغاب صانع الألعاب صالح جمعة عن القائمة.

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واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانه عصر اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها غدٍ الجمعة.

وركز الجهاز الفني على الجانب الخططي، وشهد المران حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة فنيا وبدنيًا، ضمن البرنامج الخاص الذي وضعه الجهاز الفني.

واستأنف الأهلي تدريباته الثلاثاء الماضي بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب مباراة المصري الأخيرة.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين نظيفين.