شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف لتليفزيون الخليج 365 كواليس 180 دقيقة حسمت عقوبة كهربا ..ودور حسام غالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة لتليفزيون " الخليج 365" كواليس 180 دقيقه حسمت قرار العقوبة التي فرضها النادي الأهلي على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق ، بداعي سبه لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ومشادته مع محمد الشناوي حارس مرمي الفريق خلال مران الأمس الأربعاء.

لمتابعة لايف شبانه على تلفزيون الخليج 365

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وأكد محمد شبانة عبر برنامج " مع شبانه " لتليفزيون الخليج 365 أنه بعد رفض كهربا قرار فايلر بالتدريب المنفرد مع الطبيب ورحيله عن النادي، تحدث سيد عبد الحفيظ مع محمود الخطيب رئيس النادي لمدة 60 دقيقة كاملة ثم عاد كهربا بعد رحيله وجلس مع سيد عبد الحفيظ لمدة ساعتين وكان الخطيب حاضرا علي الهاتف للتحقيق مع الثنائي قبل اتخاذ القرار النهائي بفرض عقوبة قدرها مليون جنيه علي اللاعب.

وأضاف شبانة ان سيد عبد الحفيظ هو من اقترح ان تكون العقوبة بهذه القيمة مستشهدا بمواقف حسام غالي قائد الفريق السابق والذي تم تغريمه 500 الف جنيه في احدى المرات بعد تعديه على زملائه بالضرب، مؤكدا للخطيب انه لابد ان تكون العقوبة مضاعفه مع كهربا خاصة وان الجرم الذي ارتكبه جاء مع مدير الكرة والذي قام بسبه أمام انظار جميع لاعبي الفريق.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.