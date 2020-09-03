شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب للصم عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنيه الفيديوكونفرانس المباراه النهائية لدوري مراكز الشباب للصم، بين فريقي المنيا والبحيرة، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، علي ملعب مركز شباب مطروح.

حضر المباراه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، الدكتور ممدوح عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة مطروح. وخلال كلمته، اكد وزير الشباب والرياضة ان دوري الصم من الأنشطة الهامة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لذوي لقدرات والهمم، مشيرا الي اهتمام الوزاره بالتوسع في الأنشطة والبرامج التي تقدمها لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع، في إطار حرص القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الشريحة. Advertisements قدم "صبحي" الشكر لمحافظ مطروح علي استضافة الأدوار النهائية والحفل الختامي للبطولة، وسعيه المتواصل لتذليل كافة العقبات لإخراج البطولة بشكل متميز يليق باسم ومكانه محافظة مطروح، مطالبا اللاعبين والاجهزه الفنية التحلي بالروح الرياضية طوال المباراه.

وشدد الدكتور اشرف صبحي خلال كلمته علي ضرورة تنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتي وضعتها وزاره الشباب والرياضة قبل استئناف النشاط الرياضي.

يذكر ان دوري الصم في نسخته الثالثة تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، بداية من مجموعة القاهرة والتي انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، وتأهل منها منتخبا أسيوط والقاهرة، ثم مجموعة البحر الأحمر وتأهل منها منتخبا المنيا والدقهلية وانطلقت منافساتها منتصف يناير الجاري، ومجموعة دمياط وتأهل منها منتخبا الشرقية وكفر الشيخ فبراير المنقضي، والمجموعة الرابعة وتأهل منها منتخبا البحيرة والإسكندرية.