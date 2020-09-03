شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف :زيزو قادر على تعويض غياب طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن الغيابات لن تؤثر على الفريق الأبيض في مباراة بيراميدز المقامة الأن في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشدد تيجانا في تصريحات عبر قناة الزمالك على أن بدلاء الزمالك على أفضل مستوى موضحا أن غياب طارق حامد لاعب الوسط مؤثر ولكن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين. Advertisements وأضاف أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق سبق ولعب في مركز لاعب الوسط المدافع من قبل وقادر على تعويض غياب طارق حامد

يتواجد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك على مقاعد بدلاء فريقه أمام بيراميدز في أول ظهور له بعد انتهاء إيقافه المحلي، برفقة محمود عبد الرحيم جنش، اسلام جابر، عمر السعيد، حسام عبد المجيد، حسام أشرف، محمد عبد الغني، اسامة فيصل، كاسونجو، وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذى يبدأ به مباراة بيراميدز المقرر انطلاقها بعد قليل علي استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى.