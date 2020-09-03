إسماعيل يوسف :زيزو قادر على تعويض غياب طارق حامد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن الغيابات لن تؤثر على الفريق الأبيض في مباراة بيراميدز المقامة الأن في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وشدد تيجانا في تصريحات عبر قناة الزمالك على أن بدلاء الزمالك على أفضل مستوى موضحا أن غياب طارق حامد لاعب الوسط مؤثر ولكن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين.
يتواجد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك على مقاعد بدلاء فريقه أمام بيراميدز في أول ظهور له بعد انتهاء إيقافه المحلي، برفقة محمود عبد الرحيم جنش، اسلام جابر، عمر السعيد، حسام عبد المجيد، حسام أشرف، محمد عبد الغني، اسامة فيصل، كاسونجو، وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذى يبدأ به مباراة بيراميدز المقرر انطلاقها بعد قليل علي استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى.
ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة عشرة لاعبين هم، محمد عبد الشافى وحازم إمام ومصطفى فتحى ومحمد حسن للإصابة وطارق حامد وإمام عاشور للإيقاف، ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمد عبد السلام ومحمد عنتر لأسباب فنية، فيما يغيب عن بيراميدز فى مباراة الليلة خمسة لاعبين هم عبد الله السعيد وأحمد الشناوى وعبده لومالا ويلفريد كانون للإصابة، ودودو الجباس للإيقاف.
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