شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل مع نادى مصر فى ثانى مواجهتهما فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق حرس الحدود مع نظيره نادى مصر ، بهدف لكل فريق ، بعد الهدف الذى أحرزه أحمد شرويدة لاعب الحرس فى الدقيقة 91 من احداث المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار الجولة الرابعة و العشرون منمسابقة الدورى الممتاز ، بالمباراة التى تقام باستاد الكلية الحربية .

وتقدم نادى مصر بالهدف الذى أحرزه مصطفى سلطان ، فى الدقيقة 34 من أحداث المباراة ، وجاء هدف شرويدة ليمنع نادى مصر من تحقيق أول فوز له أمام الحرس فى ثانى مواجهات الفريقين.

مباراة اليوم هى الثانية التى تجمع الفريقين ، فى ظل صعود نادى مصر لدوري الاضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم ، وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبى على استاد المكس فى الجولة السابعة للمسابقة فى 11 ديسمبر 2019 ، ليصبح لقاء اليوم هو الثانى فى المواجهات الذى ينتهى بالتعادل .

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وصل رصيد نادى مصر إلى النقطة 18 ، جمعها من 23 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 9 وخسر 11 لقاءً، وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31، ولا تزال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى، فيما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 26 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 21 ولا تزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.