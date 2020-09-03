شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقترب من التوقيع مع أغلى صفقة في تاريخ النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت تقارير ألمانية أن الصفقة المنتظرة بين نادي تشيلسي الإنجليزي ونادي بايرن ليفركوزن الألماني، بخصوص اللاعب كاي هافيرتز، انتهت ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة، خلال الأيام المقبلة.
وقالت شبكة «سكاي سبورت الألمانية» أن النادي الإنجليزي أتم اتفاقه مع ليفركوزن من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب صاحب الـ 21 عاماً.
وأشارت الشبكة الألمانية أن قيمة الصفقه بلغت 100 مليون يورو، وبذلك سيصبح «هافيرتز» أغلى لاعب في تاريخ فريق تشيلسي، متجاوزاً الحارس الإسباني «كيبا» حارس مرمى الفريق والذي كان انضم لتشيلسي بقيمة 80 مليون يورو.
وأكدت «سكاي سبورت الألمانية» أن عقد تشيلسي مع «هافيرتز» سيكون لمدة 5 سنوات وراتب إسبوعي يصل لـ 300 ألف جنية إسترليني.
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