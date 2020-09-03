شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: بيراميدز (0) – (0) الزمالك.. صراع مركز الوصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا الأن على فريق بيراميدز في اطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز لكرة القدم، والمقامة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ودخل المباراة في صراع المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز حيث يحتل فريق بيراميدز برصيد 45 نقطة وهو نفس رصيد الزمالك ولكن فارق الأهداف لصالح الفريق السماوي.

يذكر ان الزمالك سوف يتم خصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم نتيجة انسحابه امام الأهلي في مباراة الدوري الأول قبل توقف المسابقة مؤقتًا بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وإليكم أبرز أحداث المباراة.