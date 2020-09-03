شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: حظوظ الزمالك أفضل في الفوز على بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن مباراة الزمالك أمام بيراميدز المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ستكون قوية بين الفريقين.

وأوضح جعفر، في تصريحاته بقناة الزمالك، أن الفريق الأبيض حظوظه أفضل للفوز في ظل ثبات تشكيل الفريق، وهو ما يؤدي إلى استقرار في طريقة اللعب، كما أن البدلاء لديهم نفس الفكر ونفس الروح في المباريات.

وشدد على أنه يتوقع مباراة هجومية من الفريقين في ظل وجود لاعبين على أعلى مستوى في صفوفهما.