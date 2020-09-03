شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأمم الأوروبية.. التشكيل الرسمي للمنتخب الإسباني في مواجهة ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المنتخب الإسباني عن تشكيل الفريق الذي سيواجه المنتخب الألماني ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في المباراة التي ستقام على ملعب «ميرسيدس بينز أرينا» بألمانيا. ويدخل المدرب الإسباني «لويس إنريكي» اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: دي خيا خط الدفاع: كارفاخال – سيرجيو راموس – باو توريس – جايا. خط الوسط: بوسكيتس – تياجو ألكانتارا – فابيان. خط الهجوم: جيسوس نافاس – فييران توريس – رودريجو. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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