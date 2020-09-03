كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز.. وزيزو بديلًا لحامد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز، المقررة إقامتها اليوم في تمام الثامنة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: محمد أبوجبل في حراسة المرمى. أحمد عيد ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وعبدالله جمعة في خط الدفاع. فرجاني ساسي ويوسف أوباما وزيزو وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم في خط الوسط. مصطفى محمد في الهجوم. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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