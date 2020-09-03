شكرا لقرائتكم خبر عن إيريك تراوري يقود هجوم بيراميدز أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيله الذي يخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز، مساء اليوم.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر- أحمد أيمن منصور- أحمد توفيق- محمد حمدي

خط الوسط: إبراهيم حسن- إبراهيم عادل- عمر جابر- محمود حمادة- محمد فاروق

خط الهجوم: إيريك تراوري

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ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبدالرحمن أيمن- طارق طه- عبدالله بكري- نبيل عماد دونجا- إسلام عيسى- جون أنطوي- رجب بكار- محمد فتحي- عمر العيوني.