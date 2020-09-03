شكرا لقرائتكم خبر عن غياب معلول وعودة ديانج.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة ضمن الجولة الـ24 من دوري we المصري، التي تقام غدًا الجمعة.

ويغيب عن المباراة التونسي على معلول بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، ويتواجد الثلاثي الشاب، العربي بدر، محمد فخري، إضافة إلى محمد شكري، كما دخل المالي ديانج القائمة بعد عودته من بلاده صباح اليوم.

وتكونت قائمة الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، محمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، العربي بدر، محمد فخري، محمد مجدي «أفشة»، وليد سليمان، جونيور أجايي، جيرالدو، أحمد الشيخ.

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خط الهجوم: مروان محسن، أليو بادجي.