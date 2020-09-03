شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يصلون ملعب الدفاع الجوي استعدادًا لمباراة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، منذ قليل، إلى أرض ملعب استاد الدفاع الجوي استعدادًا لخوض مباراة بيراميدز المهمة والمرتقبة في الدوري الممتاز.
ويحل المارد الأبيض ضيفا على نظيره بيراميدز، في مباراة الجولة الـ٢٤ من الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي، عند دقات الثامنة والنصف.
ويتنافس بيراميدز والزمالك على النقاط الثلاث بجدول الترتيب في ظل المنافسة القوية على المركز الثاني.
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