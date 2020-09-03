شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بيراميدز لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي تمهيدا لخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الزمالك، في مباراة الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي، عند دقات الثامنة والنصف.

ويتنافس بيراميدز والزمالك على النقاط الثلاث بجدول الترتيب في ظل المنافسة القوية على المركز الثاني.