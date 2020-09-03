شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بيراميدز لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي تمهيدا لخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.
ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الزمالك، في مباراة الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي، عند دقات الثامنة والنصف.
ويتنافس بيراميدز والزمالك على النقاط الثلاث بجدول الترتيب في ظل المنافسة القوية على المركز الثاني.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,115
-
تعافي
73,828
-
وفيات
5,440
كانت هذه تفاصيل خبر وصول بيراميدز لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمباراة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.