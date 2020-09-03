شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح مهاجم جديد للانضمام الى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشح محمد صلاح، نجم ومدرب الزمالك السابق، مهاجمًا جديدًا للانضمام للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الموسم المقبل.
وأكد صلاح أنه يرشح هاني رشدي، مهاجم طنطا، المعار من قطاع الناشئين لطنطا، وقال على إدارة الكرة استعادة هاني رشدي لأنه سيصبح أفضل مهاجم في الدوري إذا حصل على فرصته مع الزمالك في الفريق الأول.
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