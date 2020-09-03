شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما وساسي وجمعة يرحبون بالتجديد للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، رفضه القاطع لرحيل أي لاعب من أعمدة الفريق الرئيسية خلال الفترة المقبلة، وأكد أنه يتطلع لزيادة قوة الفريق للحصول على جميع البطولات التي يشارك فيها.

وقال مرتضى منصور: «لن يرحل أي لاعب من أعمدة الزمالك الرئيسية، سواء فرجانى ساسى أو يوسف أوباما أو عبدالله جمعة أو غيرهم أولا لأن يتبقى في عقودهم سنة ونصف، ثانيا يتبقى لنا 3 لاعبين فقط وننتظر فقط الانتهاء من البطولة الإفريقية ثم الإعلان عن الصفقات الجديدة وبعدها سيوقعون على عقود تجديدهم بكل سلاسة، الثلاثى سيجدد، أخبرونى بأنهم سيوقعون على بياض».

وواصل مرتضى: «ساسى لن يرحل وهو لاعب ملتزم، نادى الزمالك يدفع مرتبات لاعبيه في موعدها، يوفر مدربا متميزا ومشرفا على الكرة مجتهدا، وليس لدينا أي أزمات».

وعن المهاجم الدولى المغربى أيوب الكعبى، قال مرتضى منصور: «أيوب الكعبى عُرض علينا ولم نقبل بالصفقة، ليس لسوء مستواه فهو لاعب رائع لكن لأننا نملك لاعبين في نفس مركزه، ولن نتعاقد إلا مع احتياجاتنا فقط».

فيما كشف مرتضى منصور عن تواصله مع رئيس نادى بيراميدز، سالم الشمسى، للحصول على خدمات 3 لاعبين لم يكشف عن أسمائهم، لكن خلال الفترات الماضية ترددت أنباء بقوة عن رغبة الزمالك في التعاقد مع نبيل عماد دونجا، وعبدالله بكرى، ورجب بكار، لكن رئيس الزمالك لم يفصح عن الأسماء وقال: «تحدثت مع رئيس نادى بيراميدز بشأن ضم 3 لاعبين من فريقه ولكن نؤجل كل شىء لما بعد الانتهاء من بطولة دورى أبطال إفريقيا».

وعن اللاعبين الراحلين من الفريق، أكد منصور: «لست أنا من أحدد مصير الراحلين عن الزمالك بل الجهاز الفنى، ولن نعلن أي أسماء قبل نهائى إفريقيا، أؤكد فقط أننا حصلنا بالفعل على ما دفعناه في كاسونجو نظير إعاراته السابقة».

«تنفيذ قرار إحالتى للجنة الانضباط؟ أنا سأحيل من أحالنى إلى لجنة الانضباط طبقا للقانون الذي يمنع معاقبة هيئة رياضية لهيئة رياضية أخرى».

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من ناحية أخرى، يستأنف الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، تدريباته اليوم الجمعة، بدون راحة استعدادا لمباراة طلائع الجيش، المقررة بعد غد «الأحد»، في مواجهة قوية

للقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يعود طارق حامد لاعب وسط الفريق بعد انتهاء إيقافه خلال المباراة الماضية أمام بيراميدز، بسبب حصوله على 3 إنذارات، كما يكثف الجهاز الطبى، بقيادة محمد أسامة من جهوده لتجهيز حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، للمشاركة في المباراة، ويعانى اللاعب من شد بالعضلة الأمامية، واقترب من انتهاء برنامجه التأهيلى، كما يخضع محمد حسن لاختبار طبى اليوم لمعرفة مدى شفائه حتى يقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، إمكانية لضمه لقائمة المباراة المقبلة من عدمه.