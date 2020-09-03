شكرا لقرائتكم الأهلى ضد وادى دجلة.. استبعاد صالح جمعة أبرز ملامح قائمة الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى،قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.، فيما تم استبعاد صالح جمعة لاسباب فنية وعلي معلول بداعي الإيقاف. ويستعد الأهلى لمباراة وادى دجلة فى الثامنة مساء غدا الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، ويحتاج الأهلى الفوز غداً أيضاً من أجل إخماد أزمة محمود عبد المنعم كهربا ولمواصلة الانتصارات المحلية قبل الصدام الأفريقى المُرتقب يوم 26 سبتمبر الجارى أمام الوداد المغربى بملعب الأخير فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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