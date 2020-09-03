شكرا لقرائتكم شيكابالا يظهر فى ملعب الدفاع الجوى بعد انتهاء الإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك في ملعب الدفاع الجوي رفقة الفريق الأبيض للأو مرة بعد رفع الإيقاف عنه، حيث يتواجد على مقاعد بدلاء فريقه أمام بيراميدز في أول ظهور له بعد انتهاء إيقافه المحلي، برفقة محمود عبد الرحيم جنش، اسلام جابر، عمر السعيد، حسام عبد المجيد، حسام أشرف، محمد عبد الغني، اسامة فيصل، كاسونجو، شيكابالا، وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذى يبدأ به مباراة بيراميدز المقرر انطلاقها بعد قليل علي استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى.



أول ظهور لشيكابالا بعد العودة من الإيقاف (1)



أول ظهور لشيكابالا بعد العودة من الإيقاف (2)



أول ظهور لشيكابالا بعد العودة من الإيقاف (3)



أول ظهور لشيكابالا بعد العودة من الإيقاف (6)



أول ظهور لشيكابالا بعد العودة من الإيقاف (7)

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذى يبدأ به مباراة بيراميدز المقرر انطلاقها بعد قليل علي استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى : محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

فيما أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المديز الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز مساء اليوم.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

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خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق

خط الهجوم: إيريك تراوري

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكري - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - جون أنطوي - رجب بكار - محمد فتحي - عمر العيوني

ويدخل بيراميدز هذا اللقاء وفى رصيده 45 نقطة بالمركز الثانى، حيث لعب 23 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 وأحرز 40 هدفاً مقابل 23 فى شباكه، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 45 نقطة أيضاً من 23 مباراة تفوق فى 13 وتعادل في 6 وخسر 4 وسجل 30 هدفاً وعليه 17.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة عشرة لاعبين هم، محمد عبد الشافى وحازم إمام ومصطفى فتحى ومحمد حسن للإصابة وطارق حامد وإمام عاشور للإيقاف، ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمد عبد السلام ومحمد عنتر لأسباب فنية، فيما يغيب عن بيراميدز فى مباراة الليلة خمسة لاعبين هم عبد الله السعيد وأحمد الشناوى وعبده لومالا ويلفريد كانون للإصابة، ودودو الجباس للإيقاف.

يُدير المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.

ويتفوق بيراميدز على الزمالك قبل مباراة اليوم فى خط الهجوم، حيث سجل لاعبوه 40 هدفاً مقابل 30 للفريق الأبيض، وفى نسبة الإستحواذ أيضا، حيث يمتلك الفريق السماوى نسبة 57% مقابل 55% للأبيض.

وتلقت شباك بيراميدز 23 هدفاً، أما الزمالك فاستقبل 17 هدفا فقط، وخاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، أما بيراميدز فحقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 وهزم فى 4 لقاءات، إلا أنه فى المركز الثانى بفارق الأهداف.