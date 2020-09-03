شكرا لقرائتكم إعفاء مدير فرع وزارة الرياضة في الباحة من منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، يوم الخميس، توجيها يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة.

وتوجيه إنذار للشركة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري لضمان تلافي الخلل الذي ظهر خلال زيارة وزير الرياضة لمرافق المدينة.

وأوضحت وزارة الرياضة في بيان صحافي: ولكون هذا الخلل يمثل قصورا في الأداء والمتابعة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة، فقد أصدر الوزير قرارا يقضي بإعفاء مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة من منصبه، وتكليف صالح بن محمد الغامدي مديرا لفرع الوزارة.

وأضاف البيان: علما بأن الشركة المشار لها معنية بصيانة مرافق المنشأة ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية بالمدينة.