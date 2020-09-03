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أودريوزولا يعود إلى ريال مدريد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - بات الإسباني ألفارو أودريوزولا أحدث اللاعبين المغادرين لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بعد أن سبقه في ذلك البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وأعلن النادي الألماني، اليوم الخميس، أن المدافع سيعود إلى ريال مدريد بعد نهاية فترة إعارته لفريق بايرن ميونخ.

وكان أودريوزولا الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، قد طلبه هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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ولم يشارك أودريوزولا سوى في خمس مباريات فقط مع الفريق الألماني، منها ثلاثة في الدوري الألماني (بوندسليغا)، ومباراة واحدة في كأس ألمانيا وأخرى في .

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة في بيان للنادي: "أود أن أشكر ألفارو، كفريق لقد أصبحنا أبطال الدوري والكأس في ألمانيا، كما أننا توجنا بلقب دوري أبطال أوروبا بمشاركة جميع اللاعبين وألفارو كان جزءا من ذلك النجاح".

وكان بايرن ميونخ أعلن يوم الثلاثاء الماضي مغادرة البرازيلي كوتينيو الذي عاد إلى بعد أن قضى فترة إعارة، فيما من المقرر أن يتخذ النادي البافاري الآن قرارا بشأن الكرواتي إيفان بيرسيتش المعار من إنتر ميلان الإيطالي.

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