شكرا لقرائتكم بيل ينتظر موافقة الريال للانتقال إلى إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال غاريث بيل لاعب منتخب ويلز، إنه سيفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذا سمح فريقه ريال مدريد بإنهاء فترته في إسبانيا.

وكان اللاعب البالغ عمره 31 عاما على وشك الرحيل إلى جيانغسو سونينغ الصيني في العام الماضي قبل أن تتعثر الصفقة ولم يشارك كثيرا مع ريال مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم بعد استئناف البطولة عقب التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من نيله أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد تسبب بيل في انقسام الآراء في إسبانيا بسبب عدم التزامه وإصاباته المتكررة.

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وأبلغ بيل، الذي شارك في 146 مباراة مع توتنهام هوتسبير ما بين 2007 و2014 قبل انتقاله إلى ريال مدريد، شبكة سكاي سبورتس "لو زاد (الاهتمام من أندية الدوري الإنجليزي) سأفكر في الأمر بالتأكيد. "سنرى ماذا سيحدث وما زال هناك وقت طويل قبل غلق باب الانتقالات الحالي. الزمن سيوضح كل شيء لكني أعتقد أن السبب في ذلك هو أن الأمر بيد ريال مدريد".

وقال بيل، الذي انضم إلى تشكيلة ويلز لمواجهة فنلندا وبلغاريا في دوري الأمم الأوروبية، إنه سعيد بالعودة إلى بيئة يشعر فيها "بالتقدير".

وأضاف "حاولت الرحيل في العام الماضي لكن (ريال مدريد) أوقف كل شيء في اللحظة الأخيرة. كانت هناك فترات أخرى حاولت فيها الرحيل لكن النادي رفض ذلك أو فعل شيئا ما. الأمر بيد النادي".

وتابع "ابلغ من العمر 31 عاما لكني ما زلت في حالة رائعة وأشعر أنه يمكنني تقديم الكثير. سنرى ماذا سيحدث. الأمر بيد النادي لكنه يجعلها صعبة للغاية حقا". وتخرج ويلز لمواجهة فنلندا اليوم الخميس قبل أن تعود لاستضافة بلغاريا في كارديف يوم الأحد.