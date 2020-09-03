صراع الوصافة يشعل موقعة الدفاع الجوى.. «القنوات الناقلة والتشكيل والحكام والغيابات».. الزمالك ضد بيراميدز

تنتظر جماهير الزمالك مباراة هامة اليوم الخميس أمام بيراميدز في الصراع على وصافة الدوري المصري الممتاز.

يستضيف نادي بيراميدز نظيره الزمالك اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم أمام بيراميدز محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة حصدها من 13 انتصارًا وست تعادلات و4 هزائم، وسجل 30 هدفًا، فيما تلقت شباكه 17 هدفًا. حسبما نشر موقع "في الجول".

فيما يحتل بيراميدز وصافة جدول الترتيب ولديه نفس الرصيد، حيث جمعه من 13 فوزا و6 تعادلات، فيما تعرض للهزيمة 4 مرات، وسجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكهم 23 هدفًا.



القناة الناقلة

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز على قناة أون تايم سبورت.

الحكم

لجنة الحكام أسندت إدارة مباراة بيراميدز والزمالك إلى الحكم محمد الحنفي، ويعاونه أحمد حسام وسمير جمال، ومحمد سيد بكر حكمًا رابعًا.

ومحمد الصباحي حكمًا للفيديو ويعاونه إبراهيم محجوب.

الغيابات

يغيب عن الزمالك لاعبه الأساسي طارق حامد بسبب الإيقاف ومحمد حسن للإصابة.

فيما يغيب عن صفوف بيراميدز الثنائي عبد الله السعيد وأحمد الشناوي بسبب الإصابة.

المواجهات

وتحمل مباراة اليوم الرقم 5 في تاريخ المواجهات بين الزمالك وبيراميدز وذلك منذ تغير اسم الأخير من الأسيوطي، ونجح الأبيض في تحقيق الفوز في مباراتين وحسم التعادل لقاء، فيما فاز الفريق الأزرق مرة واحدة.

غيابات الزمالك امام بيراميدز

يعاني الزمالك في مباراة اليوم من غياب طارق حامد للايقاف بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة انبي التي حقق فيها الزمالك الفوز بهدف نظيف ، ومحمد حسن وحازم امام للإصابة، فيما يشارك محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن كدمة وجرح في الرأس.

ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك الدفع بأحمد سيد زيزو لاعب الفريق فى مركز الوسط المدافع أمام بيراميدز لتعويض غياب طارق حامد الغائب عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة انبى الماضية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، حيث سبق وشارك زيزو في مركز الوسط المدافع لغياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف .

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

ومن المنتظر ان يشارك الزمالك في مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومصطفي محمد.

غيابات بيراميدز

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يعانى فريق بيراميدز من غياب أحد أهم الأعمدة الأساسية بصفوفه، حيث تجددت إصابة عبد الله السعيد قائد الوسط، فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران الاثنين الماضى، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام، كما تعرض أحمد الشناوى حارس المرمى لإصابة قوية خلال مشاركته فى التدريب الجماعى، الأمر الذى جعل المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش يستبعد الثنائى من حساباته فى مواجهة الفارس الأبيض، كما يغيب دودو الجباس مهاجم الفريق بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة أسوان.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز امام الزمالك

من المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: مهدى سليمان، خط الدفاع: على جبر - عبد الله بكرى - رجب بكار - محمد حمدى، خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر- نبيل عماد دونجا، خط الهجوم: جون أنطوى.

ونرصد أهم الأرقام التى تجمع الزمالك وبيراميدز قبل صدام الليلة كما رصدها "اليوم السابع"...

1- يدخل بيراميدز هذا اللقاء وفى رصيده 45 نقطة بالمركز الثانى، حيث لعب 23 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 وأحرز 40 هدفاً مقابل 23 فى شباكه.

2_ الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة أيضاً من 23 مباراة تفوق فى 13 وتعادل في 6 وخسر 4 وسجل 30 هدفاً وعليه 17.

3_تفوق بيراميدز على أسوان (2 – 1) فى الجولة 23 بعدما تأخر فى النتيجة بهدف.

4_ حقق الزمالك فوزاً على إنبى (1 – 0) بتوقيع المدافع محمود حمدى "الونش" فى الجولة السابقة.

5_ بيراميدز أفضل الأندية من حيث النتائج بعد استئناف الدورى، حيث حصد 13 نقطة من 5 مباريات (15 نقطة) بنسبة 86.6%.

6_ الزمالك حصل على 14 نقطة من 7 مباريات (21 نقطة) بنسبة 66.6% وحل رابعاً فى قائمة الأفضل فى حصد النقاط.

7_ 7 مباريات جمعت الفريقين منذ صعود بيراميدز للدورى الممتاز تحت مسمى (الأسيوطي سبورت) موسم 2014 – 2015.

8_ تفوق كبير للزمالك بـ 5 انتصارات و13 هدفاً مقابل فوز وحيد و6 أهداف لبيراميدز، فيما حضر التعادل مرة واحدة بنتيجة (3 – 3) فى الدور الأول الموسم الماضي.

9_فى أول لقاء بين الفريقين فاز الزمالك (3 – 1) بالجولة 13 موسم 2014 – 2015 سجلها أحمد على وحازم إمام وأحمد عيد عبد الملك، فيما سجل النيجيرى برنس نانا هدف بيراميدز الوحيد.

10_ فى الجولة السابعة هذا الموسم تفوق الزمالك أيضاً (2 – 0) بتوقيع مصطفى محمد ومحمود علاء من ركلة جزاء فى 12 ديسمبر الماضي.

11_ لعب بيراميدز 129 مباراة طوال تاريخه فى الدوري، فاز في 44 منها وتعادل فى 41 وخسر 44 مرة وأحرز 184 هدفاً مقابل 183 فى شباكه وحصل على 173 نقطة.

12_ خاض الزمالك 1608 مباريات طوال تاريخه فى الدورى، فاز فى 957 وتعادل فى 410 وخسر 241 وسجل 2695 هدفاً وتلقت شباكه 1206 أهداف وحصل على 2808 نقاط.

13_ عبد الله السعيد الهداف الأول لبيراميدز طوال تاريخه فى الدوري برصيد 21 هدفاً.

14_عبد الحليم على أفضل هداف فى تاريخ الزمالك بالدورى برصيد 80 هدفاً.

15_ يُدير المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.

16_ الحكم الدولي السابق والذي أدار لقاء القمة رقم 116 بين الأهلي والزمالك في ختام موسم 2017 - 2018 أشهر خلال المباريات السابقة 24 ورقة صفراء واحتسب 3 ركلات جزاء.

17_ يبدو التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة بيراميدز مكون من :”محمد أبو جبل وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد ومحمد أوناجم”.

18_يبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك مكون من :”المهدى سليمان وأحمد توفيق وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا وعمر جابر وإبراهيم عادل وإبراهيم حسن ومحمد فاروق وإيريك تراورى”.

19_يتولى الحكم الدولى محمد الحنفى إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة ، وقاد الحنفى 26 مباراة للفارس الأبيض فاز في 17 منهم وخسر 3 لقاءات وحقق 6 تعادلات ، في المقابل ادار محمد الحنفى 5 مباريات لبيراميدز فاز في ثلاثة منهم وخسر مباراتين