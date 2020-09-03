الخطيب يوجه إنذارًا شديد اللهجة ورسالة لـ«كهربا» بعد تغريمه مليون جنيه بسبب خناقته مع «الشناوي».. واللاعب «يوسط» وليد سليمان لتنقية الأجواء

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تحذيرًا شديد اللهجة لمحمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تغريمه مليون جنيه أمس الأربعاء.

ونقل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة رسالة الخطيب لكهربا بأن هذا الخطأ هو الأخير له داخل الأهلي وإذا تكرر فعل مشابه سيتم الاستغناء عنه بشكل فوري. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وتسود حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي تجاه كهربا بعد تصرفاته غير المسئولة أمس وتجاوزاته ربما غير المسبوقة في تاريخ النادي.

وكان كهربا قد اشتبك مع محمد الشناوي حارس المرمى وتجاوز مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة داخل غرفة ملابس الفريق.

كما يلعب وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دور الوسيط لتنقية الأجواء بين محمد الشناوي حارس المرمى، ومحمود كهربا جناح الفريق، بعد أزمة أمس.

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وطلب كهربا من وليد سليمان التدخل لتلطيف الأجواء بينه وبين الشناوي بشكل خاص، والفريق كله بشكل عام، خاصة وأنه اعتذر بالأمس وتقبل العقوبة التي تم فرضها عليه بقيمة مليون جنيه.

ويتجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني لتجميد اللاعب خلال الفترة المقبلة حيث ينتهي إيقاقه بعد مباراة حرس الحدود المقبلة.

وتعرض اللاعب للإيقاف لمدة 8 مباريات بعد أحداث شغب مباراة الأهلي والزمالك بالإمارات في كأس السوبر المصري في فبراير الماضي.

ويختم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، في الدوري الممتاز.