شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى تلفزيون الخليج 365 :فيفا يخطر اتحاد الكرة رسمياً بإقامة انتخابات الجبلاية قبل 30 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه على تلفزيون " الخليج 365 " أن اتحاد الكرة تلقي مخاطبات رسمية من الاتحاد الدولي – فيفا – يخطرهم فيها بإقامة انتخابات اتحاد الكرة لإختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات ، قبل 30 نوفمبر المقبل وعدم التجديد للجنة الخماسية لفترة جديدة و الإكتفاء بالأربعة أشهر الأخيرة.

تابع شبانه عبر برنامج "مع شبانه" على تلفزيون الخليج 365 أن خطاب الفيفا للجنة الخماسية باتحاد الكرة تضمن ضرورة إنهاء الملفات المطلوبة من اللجنة الخماسية مثل لائحة النظام الأساسي قبل ذلك التوقيت.

لمتابعة لايف شبانه

https://www.facebook.com/watch/?v=2747283712223958&extid=njQ3IX8gZyJoQRoi

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وتلقى مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، يخطره فيه بمد فترة عمل اللجنة الخماسية لمدة 4 شهور بحيث ينتهي عملها بنهاية نوفمبر المقبل بدلًا من يوليو الماضى.