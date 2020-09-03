شكرا لقرائتكم خبر عن نادى التوفيقية يعلن عن إقامة بطولة التنس المفتوحة فى 17 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن نادى التوفيقية للتنس عن إقامة بطولة التنس المفتوحة خلال الفترة من 17/9/2020 حتى 3/10/2020 لجميع الأعمار السنية والرواد ، بمشاركة حوالى 3000 لاعب ولاعبة مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المطلوبة وفقاً للبروتكول المعلن من وزارة الشباب والرياضة خلال أيام البطولة ، حيث تعتبر بطولة التوفيقية للتنس هى أقدم بطولة في مصر.

يذكر أن ، اتحاد التنس قد نظم بطولتي تنشيطين ودياً ، للإعمار السنية16 و18 عام ناشئين بمشاركة 12 لاعب، وناشئات بمشاركة 11لاعبة ، خلال الفترة الماضية، حيث تحمل الاتحاد النفقات المالية لهذه البطولات، وتعتبر هاتان البطولتين أحد الخطط البديلة لتجهيز اللاعبين مع استمرار تأجيل انطلاق المسابقات المحلية، بسبب عدم حسم الإجراءات الإحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية حتي الآن .

واعتمد اتحاد التنس تشكيل لجنة طبية للاتحاد لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعدادًا لانطلاق البطولات المحلية .

وتعتبر ‫اختصاصات اللجنة الطبية كالتالى:

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‫١- المسئولية عن قرار عودة النشاط فى ضوء الاشتراطات والإجراءات.

‫٢- متابعة الإجراءات الطبية وعوامل السلامة والأمان بملاعب التدريب والمباريات وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى لكل لعبة ووفقا لدليل وزارة الشباب والرياضة (اللجنة الطبية العليا) للإجراءات والإرشادات الصحية والوقائية لعودة النشاط الرياضى بالاتحادات الرياضية.

‫٣- إمداد أفراد المنظومة الرياضية فى الاتحاد بكل الإجراءات الوقائية وإمدادهم بشكل دورى بكل ما يستجد من معلومات وإرشادات وإجراءات الصحة والسلامة.