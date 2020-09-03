شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا فعل حكام مواجهة الزمالك وبيراميدز قبل موقعة الدفاع الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام طاقم حكام لقاء الزمالك وبيراميدز، خلال معاينة الملعب بالتقاط صورة سيلفي خلال معاينة الشباك قبل المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث كلا الفريقين لتحقيق الفوز فى المباراة والفوز بالثلاثة نقاط، من أجل المنافسة على المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعد الصراع الشرس الذى يشهده المربع الذهبى بين بيراميدز والزمالك والمقاولون العرب، لخطف بطاقة التأهل للمشاركة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة.

يحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 4 مباريات، فيما سجل 23 هدفًا واستقبلت شباكه 23 هدفًا، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة أيضًا، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 4 مواجهات، فيما سجل 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول بسبب عدم حضوره المباراة ليعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 مع خصم 3 نقاط منه إضافية بنهاية الموسم طبقًا لقواعد المسابقة.

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وتأكد عدم معاناة أى عنصر فى الزمالك من الإصابة بفيروس كورونا، بعد خضوع العناصر التى ستشارك فى مواجهة بيراميدز للتحاليل اللازمة قبل المباراة، ويسعى الفريق الأبيض نحو استكمال انتصاراته بالمسابقة المحلية، بعد الفوز على إنبى، فى الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى، بهدف دون رد، أحرزه محمود حمدى الونش.