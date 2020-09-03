شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الرماية يعلن استضافة مصر كأس العالم للخرطوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للرماية، موافقة الاتحاد الدولى للعبة على إسناد استضافة بطولة كأس العالم للرماية علي الاطباق (خرطوش) إلى مصر لتقام على أرض الفراعنة خلال شهر الفترة في الفترة من 26 فبراير وحتى 8 مارس 2021 ، بمشاركة عدد كبير من أفضل الرماة على مستوى العالم.

وأشار حسني، إلى أن مصر ستستضيف أيضا بطولة العالم للرماية ناشئين وناشئات للمسدس والبندقية، والمقررة عام 2023 في واحدة من أهم الفعاليات على مستوى اللعبة.

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وقال حسنى "أوجه شكرى لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية للدعم الذي يساعد اتحاد الرماية على إنجاح هذه البطولات".

وأوضح أن الاتحاد جاهز بشكل كبير لاستضافة مثل هذا النوع من البطولات، مؤكدًا أن مصر كانت حاضنة للبطولات الكبرى على المستوى العربي والقاري والدولي خلال السنوات الماضية، ولدينا من الخبرات والإمكانات ما يساعدنا على الظهور بصورة مثالية.

وأكد رئيس اتحاد الرماية، أن استضافة البطولات الكبرى له أبعاد كبيرة على المستوى الدولي وكذلك يروج بشكل كبير للسياحة في مصر بخلاف العائد الفني الكبير الذي يعود على اللاعبين المصريين من خلال توفير فرص للاحتكاك بأفضل الرماة على مستوى العالم، ويزيد من خبراتهم.