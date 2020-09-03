شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم ملعب مواجهة بيراميدز والزمالك قبل موقعة الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المسئولين عن ملعب الدفاع الجوى، بتعقيم الاستاد قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز، التى ستجمع بينهما فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث كلا الفريقين لتحقيق الفوز فى المباراة والفوز بالثلاثة نقاط، من أجل المنافسة على المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعد الصراع الشرس الذى يشهده المربع الذهبى بين بيراميدز والزمالك والمقاولون العرب، لخطف بطاقة التأهل للمشاركة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة.



استاد الدفاع الجوى



تطبيق الاجراءات الاحترازية قبل مباراة الزمالك وبيراميدز



تعقيم استاد الدفاع الجوى

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تعقيم دكو البدلاء قبل مباراة الزمالك وبيراميدز

يحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 4 مباريات، فيما سجل 23 هدفًا واستقبلت شباكه 23 هدفًا، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة أيضًا، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 4 مواجهات، فيما سجل 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول بسبب عدم حضوره المباراة ليعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 مع خصم 3 نقاط منه إضافية بنهاية الموسم طبقًا لقواعد المسابقة.

وتأكد عدم معاناة أى عنصر فى الزمالك من الإصابة بفيروس كورونا، بعد خضوع العناصر التى ستشارك فى مواجهة بيراميدز للتحاليل اللازمة قبل المباراة، ويسعى الفريق الأبيض نحو استكمال انتصاراته بالمسابقة المحلية، بعد الفوز على إنبى، فى الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى، بهدف دون رد، أحرزه محمود حمدى الونش.