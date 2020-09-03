شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365: كهربا ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بأوامر فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة لتليفزيون ”الخليج 365” أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لن يشارك في تدريبات القلعة الحمراء ، الجماعية بداية من اليوم وحتى عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عن قراره في هذا الشأن.

واكدت شبانة لتلفزيون "الخليج 365 "أن خلافات كهربا لم تكن مع الحارس محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة فحسب، ولكن امتدت ايضا لفايلر الذي طالب كهربا بالتدريب المنفرد مع الطبيب بعد مشكلة مران الأمس، إلا أن كهربا قال لفايلر نصا :"يا أدرب مع الفريق يأما امشي" ليقرر فايلر عدم تواجد اللاعب في المران واستبعاده من التدريبات الجماعية لأجل غير مسمى.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.