شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. نادى مصر يتقدم على الحرس 1/0 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهت احداث الشوط الأول من مباراة نادى مصر وحرس الحدود بتقدم الأول بهدف دون رد أحرزه محمد جمال لاعب فريق مصر ، في الدقيقة 34 من عمر اللقاء المقام باستاد الكلية الحربية ، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.
جاءت مباراة مصر و الحرس هادئة فى البداية ، لكن بعد ذلك ظهر الحماس ، على لاعبى الفريقين خاصة لاعبى الحرس، حيث استطاع لاعبى الفريق الوصول إلى مرمى مصر ، لكن تألق عصام ثروت كان حائط صد ، امام تسديدات لاعبى نادى مصر .
ويحتل نادى مصر المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً ولاتزال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ولاتزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.
وطالب خالد جلال المدير الفني لنادى مصر لاعبيه بالعودة للنتائج الجيدة للتخلص من شبح الهبوط مؤكداً أن الفرصة لاتزال في أيديهم لتسجيل ريمونتادا قوية تبهر كل عشاق الكرة فيما شدد محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود على لاعبيه ضرورة احترام الخصم والتركيز في اللقاء من أول دقيقة حتى صافرة الحكم لتسجيل انتصار يعزز تواجدهم في المنطقة الامنة بجدول المسابقة.
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