شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نادى مصر يتقدم على حرس الحدود بهدف محمد جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم فريق مصر على نظيره حرس الحدود ، بهدف فى الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الجولة الرابعة و العشرون من مسابقة الدورى التى تقام باستاد الكلية الحربية ، وسجل الهدف محمد جمال لاعب فريق مصر ، لتهز شباك أحمد السعدنى حارس مرمى الحدود ، ليتقدم فريق مصر على الفيق المنافس بهدف ، تجعله يكمل أحداث الشوط الاول دون ضغوط .

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وفشل لاعبى الحرس من تسجيل أى أهداف فى مرمى مصر ، ولم يمثل لاعبيه أى خطورة على مرمى الفريق المنافس ، فى ظل تألق عصام ثروت حارس مرمى فريق مصر ،الذى نجح فى حماية عرين فريقه من تسديدات فريق الحرس .

ويحتل نادى مصر المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً ولاتزال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ولاتزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.