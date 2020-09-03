غياب معلول وصالح.. وعودة ديانج وفتحي لقائمة الأهلي أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن القائمة عمرو السولية للإصابة، وعلي معلول للإيقاف، وصالح جمعة لأسباب فنية، فيما شهدت القائمة عودة أيمن أشرف، وأحمد فتحي، وأليو ديانج.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

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الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمد شكري

الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج، ومحمد فخري، وعربي بدر.

وسط الهجوم: وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو

الهجوم: مروان محسن وأليو بادجي وجونيور أجايي

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، فيما يحل دجلة المركز العاشر برصيد 26 نقطة.