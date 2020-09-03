تعادل طنطا والاتحاد في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أدرك فريق طنطا تعادل ثمين مع الاتحاد السكندري بهدف في كل شبكة في المباراة التي جرت الخميس على ملعب الدفاع الجوي لحساب الجولة 24 من دوري WE المصري.

ودخل الاتحاد المباراة بالتشكيل الآتي:

عماد السيد، عمرو الميداني، إسلام جمال، محمود شعبان، مروان عطية، أحمد مانجا، عبد الغني محمد ، كريم الديب ، أحمد راشد، رزاق سيسيه.

Advertisements

فيما دخل طنطا المباراة بالتشكيل الآتي:

محمد فتحي، محمود مسعود، سليمان عبد ربه، أحمد سالم ، إيهاب سمير، محمد أسعد، حسام غالي، أحمد فهمي، إسلام فؤاد، محمد جدو، جون أفيري.

وتمكن اللاعب السوري عمر الميداني من التسجيل مبكرًا في الدقيقة 4 لحساب الاتحاد من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء ليواصل زعيم الثغر السيطرة على مجريات الأمور، لكن أبناء المدرب أحمد سامي لم يستسلموا للأمر الواقع وسجلوا التعادل بمعرفة اللاعب أحمد سالم صافي وذلك في الدقيقة 64، وبعدها كان طنطا قريبًا من التسجيل وخطف الثاني بعد خطأ من جانب عماد السيد قبل أن ينقذ الدفاع المرمى من هدف محقق.

وبعد هذه المباراة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 35 نقطة ورصيد طنطا إلى 17 نقطة