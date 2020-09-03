مصدر لـ"الخليج 365": ديانج يتوجه للأهلي فور وصوله للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي أن المالي أليو ديانج الذي تأخر في العودة من بلاده بسبب بعض الأوراق سيتوجه إلى النادي فور وصوله القاهرة اليوم الخميس.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الخميس أن ديانج وصل القاهرة مساء اليوم الأربعاء بعدما غادر بلاده متأخرًا بسبب أوراق التحليل الخاص بفيروس كورونا.

وتوجه ديانج إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة مباشرة بعد الوصول إلى مطار القاهرة، بعدما كان من المتوقع عودته الثلاثاء الماضي لكن عاد من المطار.

واستغل ديانج إيقافه في المباراة الماضية أمام المصري من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، على أمل اللحاق بمباراة وادي دجلة غدًا الجمعة.