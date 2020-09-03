لاعبو الزمالك يتفقدون ملعب الدفاع الجوي قبل ملاقاة بيراميدز

حرص لاعبو الزمالك على النزول لأرض ملعب الدفاع الجوي للتعود على الأجواء، خاصة وأن الفريق لم يخوض أي مباراة علي هذا الملعب في الموسم الحالي.

ويستضيف بيراميدز نظيره الزمالك، في تمام الثامنة والنصف مساءاً، في إطار منافسات الجولة 24 للدوري.

ويتساوي الفريقان في رصيد النقاط برصيد 45 نقطة، في صراع وصافة ترتيب الدوري. أي مباراة علي هذا الملعب في الموسم الحالي.ويستضيف بيراميدز نظيره الزمالك، في تمام الثامنة والنصف مساءاً، في إطار منافسات الجولة 24 للدوري.ويتساوي الفريقان في رصيد النقاط برصيد 45 نقطة، في صراع وصافة ترتيب الدوري.

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