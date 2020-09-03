وحصد بيراميدز، 13 نقطة في 5 مواجهات بعد الاستئناف جعلته الأفضل، حيث حقق الفوز في 4 مباريات على حساب طنطا والإنتاج الحربي وأسوان وسموحة، وتعادل في مباراة واحدة فقط مع طلائع الجيش.
أما الزمالك تحت قيادة باتريس كارتيرون فنتائجه متذبذبه في الدوري خلال الفترة الأخيرة، لكنه فاز فيالجولة الماضية على حساب إنبي بهدف دون مقابل.
ومنذ استئناف الدوري حصد الزمالك حصد 14 نقطة خلال 7 مباريات خاضها، حيث حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة كانت أمام المقاولون العرب.
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز
تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة و21:30 بتوقيت مكة المكرمة و18:30 بتوقيت جرينيتش.
ملعب مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز
تقام مباراة الزمالك وبيراميدز على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.
تجدون هنا ( مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر بدون تقطيع ) تجدون هنا ( رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر )
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة ماتش الزمالك وبيراميدز بث مباشر يلا شوت الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.