مشاهدة ماتش الزمالك وبيراميدز بث مباشر يلا شوت الجديد

وحصد بيراميدز، 13 نقطة في 5 مواجهات بعد الاستئناف جعلته الأفضل، حيث حقق الفوز في 4 مباريات على حساب طنطا والإنتاج الحربي وأسوان وسموحة، وتعادل في مباراة واحدة فقط مع طلائع الجيش.

أما الزمالك تحت قيادة باتريس كارتيرون فنتائجه متذبذبه في الدوري خلال الفترة الأخيرة، لكنه فاز في

الجولة الماضية على حساب إنبي بهدف دون مقابل.

ومنذ استئناف الدوري حصد الزمالك حصد 14 نقطة خلال 7 مباريات خاضها، حيث حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة كانت أمام المقاولون العرب.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

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تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة و21:30 بتوقيت مكة المكرمة و18:30 بتوقيت جرينيتش.

ملعب مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.