وزير الرياضة يبحث التعاون المشترك مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم الخميس، ريم سعيد المدير التنفيذي للاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي لبحث التعاون المشترك.

استعرض اللقاء أبرز أدوار الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي، والخدمات التي يقدمها للرياضة في العديد من القطاعات بفضل عدد أعضائه ويبلغ عددهم 167 مؤسسة وشركة ومصنع.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإعداد دراسة متكاملة تتضمن أطر وآليات التعاون بين الوزارة والاتحاد ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في مجالات الاستثمار والتسويق والصناعات

كما تم عرض إمكانية مشاركة الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي في مبادرة "دراجتك..صحتك" التي تتبناها الوزارة من خلال توفير أعداد معينة من الدراجات، وطرحها ضمن المبادرة.

وفى هذا السياق، وجه الوزير بالدراسة لهذا المقترح بحيث تعرض أعداد الدراجات الهوائية التي يمكن إتاحتها من قبل الاتحاد، ومدي جودتها وكفاءتها يليها اتخاذ القرار في هذا الشأن بناءً على نتائج التقييم والدراسة.

عددهم 167 مؤسسة وشركة ومصنع.ووجه وزير الشباب والرياضة بإعداد دراسة متكاملة تتضمن أطر وآليات التعاون بين الوزارة والاتحاد ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في مجالات الاستثمار والتسويق والصناعات الرياضية كخطوة يعقبها إدراج بنود التعاون التي يتم الاتفاق عليها في مذكرة تفاهم يتم توقيعها الفترة المقبلة.كما تم عرض إمكانية مشاركة الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي في مبادرة "دراجتك..صحتك" التي تتبناها الوزارة من خلال توفير أعداد معينة من الدراجات، وطرحها ضمن المبادرة.وفى هذا السياق، وجه الوزير بالدراسة لهذا المقترح بحيث تعرض أعداد الدراجات الهوائية التي يمكن إتاحتها من قبل الاتحاد، ومدي جودتها وكفاءتها يليها اتخاذ القرار في هذا الشأن بناءً على نتائج التقييم والدراسة.

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