رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر علي قناة اون سبورت

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020، في إطار منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الذي عاد بعد فترة طويلة من التوقف عقب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك وبيراميدز على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.
مباراة تمثل صراعًا كبيرًا على المركز الثاني، حيث يدخل الزمالك
وجمع بيراميدز نقاطه بعدما خاض 23مباراة حقق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 مباريات والهزيمة 4 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفًا.
بينما جمع الزمالك نقاطه بعدما خاض 23مباراة، حيث حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.
ويعيش بيراميدز حالة مميزة للغاية منذ استئناف الدوري عقب جائحة فيروس كورونا، حيث يعد هو الفريق الأكثر استفادة من فترة التوقف.
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