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رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر علي قناة اون سبورت

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يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020، في إطار منافسات الجولة الـ24 من مسابقة  الممتاز لكرة القدم، الذي عاد بعد فترة طويلة من التوقف عقب جائحة  المستجد «كوفيد-19».

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك وبيراميدز على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.

مباراة تمثل صراعًا كبيرًا على المركز الثاني، حيث يدخل الزمالك

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وبيراميدز المباراة بنفس العدد من النقاط وهو 45 نقطة.

وجمع بيراميدز نقاطه بعدما خاض 23

مباراة حقق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 مباريات والهزيمة 4 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفًا.

بينما جمع الزمالك نقاطه بعدما خاض 23

مباراة، حيث حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

ويعيش بيراميدز حالة مميزة للغاية منذ استئناف الدوري عقب جائحة فيروس كورونا، حيث يعد هو الفريق الأكثر استفادة من فترة التوقف.

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