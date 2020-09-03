قام نادي النصر بتقديم عرضاً مغرياً إلى فلامنجو البرازيلي من أجل ضم لاعبه المتألق جيورجيان دي أراسكايتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . وأشارت تقارير صحفيه إلي أن نادي فلامنجورفض عرضاً من نادي النصر لضم لاعب الوسط أراسكايتا مقابل 2 مليون دولار أمريكي ما يساوي 10.7 مليون ريال برازيلي مع أحقية الشراء النهائي بـ 11 مليون دولار أمريكي 58.75 مليون ريال برازيلي . بـ 11 مليون دولار أمريكي 58.75 مليون ريال برازيلي . ورفض نادي فلامنجو رفض التفريط في أراسكايتا بالرغم من العرض المالي الضخم المقدم من النصر السعودي والذي يصل في المجمل لـ70 مليون ريال برازيلي . ويأتي عرض نادي النصر لضم أراسكايتا لتدعيم مركز Advertisements خط الوسط الهجومي وذلك في ظل اقتراب رحيل البرازيلي جوليانو دي باولا في نهاية الموسم الجاري من بطولة دوري المحترفين السعودي . خط الوسط الهجومي وذلك في ظل اقتراب رحيل البرازيلي جوليانو دي باولا في نهاية الموسم الجاري من بطولة دوري المحترفين السعودي . انضم جيورجيان دي أراسكايتا صاحب ال 26 عاماً إلى فلامنجو البرازيلي في يناير 2019 قادماً من كروزيرو ويرتبط بعقدٍ مع ناديه الحالي حتى 31 ديسمبر 2023 . ولعب الأوروجوياني مع نادي فلامنجو 51 مباراة بمختلف البطولات وسجل 19 هدفاً بالإضافة إلى صناعة 21 تمريرة حاسمة لزملائه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النصر السعودي يقدم عرضا مغريا لضم أراسكايتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.