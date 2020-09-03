دياز يرتدي قميص زلاتان في ميلان

وصل إبراهيم دياز مهاجم ريال مدريد، إلى مدينة ميلانو الإيطالية، للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لانتقاله لصفوف ميلان .

وسيخضع دياز للفحوصات الطبية خلال ساعات، قبل توقيع عقود انضمامه للروسونيري اليوم .

وأشارت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"،إلي أن دياز سيرتدي القميص الذي كان

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يرتديه زلاتان إبراهيموفيتش الموسم الماضي رقم 21 .

وقد اتفق ميلان مع إدارة ريال مدريد، على ضم دياز على سبيل الإعارة هذا الصيف، مع إمكانية الدخول في مفاوضات لشرائه بشكل نهائي الصيف

المقبل .

يذكر أن ريال مدريد مقتنع كثيرًا بقدرات دياز، إلا أن الفريق الملكي يرى حاجته للعب بصورة مستمرة للتطور، كي يصبح لاعبًا مهما في صفوفه، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في صفوف المرينجي نظرا لوجود العديد من الأسماء البارزة في مركزه، مثل ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور ورودريجو ولوكاس فاسكيز وإيسكو .