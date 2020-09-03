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بالصور .. وصول بيراميدز لاستاد الدفاع استعدادا لمباراة الزمالك

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وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي تمهيدا لخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.
ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الزمالك، في مباراة الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز، على استاد الدفاع

الجوي، عند دقات الثامنة والنصف.
ويتنافس بيراميدز والزمالك على النقاط الثلاثة بجدول الترتيب في ظل المنافسة القوية على المركز الثاني.


 

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