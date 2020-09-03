خرج اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي من قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة مساء غدٍ الجمعة في الجولة الرابعة والعشرين للدوري. واستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من القائمة لأسباب فنية. وشملت قائمة المستبعدين كلاً من علي معلول ومحمود كهربا للإيقاف ومحمود متولي وعمرو السولية، للإصابة وحسين الشحات لعدم الجاهزية، وشريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور لنهاية تعاقدهم مع الأهلي.

للدوري. واستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من القائمة لأسباب فنية. وشملت قائمة المستبعدين كلاً من علي معلول ومحمود كهربا للإيقاف ومحمود متولي وعمرو السولية، للإصابة وحسين الشحات لعدم الجاهزية، وشريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور لنهاية تعاقدهم مع الأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صالح جمعة على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.